POL-GT: Aufgefundener Toter - kein Fremdverschulden

Gütersloh (ots)

Halle (CK) - Am Sonntagnachmittag (03.03., 16.30 Uhr) wurde ein bis dahin unbekannter Toter in einem leer stehenden Fabrikkomplex an der Straße Klingenhagen gefunden, siehe Pressebericht vom 04.03.2019.

Am heutigen Tag wurde der Verstorbene obduziert. Im Rahmen dessen bestätigte sich, dass es für den Tod des Mannes keine Hinweise auf Fremdverschulden gibt.

Zudem konnte der Verstorbene mittlerweile identifiziert werden:

Es handelt sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit und derzeitigem Erkenntnisstand um einen obdachlosen 58-jährigen Mann, der sich im Bereich von Versmold und Halle aufgehalten hat.

