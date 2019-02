Polizei Gütersloh

POL-GT: Falsche Polizisten am Telefon - Geldübergabe in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Wie in den vergangenen Tagen berichtet, kam es im Kreis Gütersloh vermehrt zu Anrufen falscher Polizisten. Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und berichten von anstehenden Einbrüchen bei ihren Opfern. Anschließend bieten sie eine behördliche Verwahrung des Bargelds der Angerufenen, meist älteren Opfer, an. Dabei variieren die Geschichten der Kriminellen immer etwas. So wird beispielsweise auch mal von einer wichtigen Überprüfung eventueller Falschgeldbestände berichtet.

In den allermeisten Fällen ist den angerufenen Senioren diese Masche bekannt. Aber längst nicht alle Menschen im Kreis Gütersloh wissen Bescheid... In Gütersloh kam es am Donnerstagmittag zu einer Geldübergabe eines fünfstelligen Betrages an die Betrüger. Eine 87-jährige Frau deponierte das Geld an einem abgesprochenen Ort, um es ihrer Annahme nach, in Sicherheit zu bringen. Erst als die Betrüger abermals anriefen und weiteres Geld forderten, meldete sich die Frau bei der Polizei Gütersloh.

Wir brauchen Sie!

Sprechen Sie mit Ihren Verwandten, Bekannten und Nachbarn über das Vorgehen der Betrüger. Helfen Sie uns, dieses Thema noch mehr in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu bringen.

Ermutigen Sie Ihre Lieben bei dem Verdacht, dass sich ein Betrüger am anderen Ende des Telefons befindet, unmittelbar aufzulegen. Ermutigen Sie sie ebenfalls, über eventuelle Erfahrungen zu sprechen.

Auskünfte über Bargeldbestände, Wertsachen und persönliche Daten dürfen niemals am Telefon herausgegeben werden.

Haben Sie weitere Fragen? Die Polizei Gütersloh ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 05241 869-0 erreichbar.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell