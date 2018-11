POL-GT: Täter entreißt Frau Handtasche am ZOB

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der Nacht auf Samstag (10.11., 02.15 Uhr) stand eine 52-jährige Frau aus Wasserburg am ZOB an der Kaiserstraße.

Von hinten trat ein ihr unbekannter Mann unvermittelt an sie heran und entriss der Frau die Handtasche, welche sie über der Schulte trug. Anschließend rannte der Mann in Richtung Kolbeplatz davon. Er konnte durch Zeugen wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 170 cm groß, südländische Optik. Er trug einen Bart und hatte einen grauen Kapuzenpullover an.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer hat den Mann in der Nacht am ZOB beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

