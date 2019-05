Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: 400 Teilnehmer am Kreisjugendfeuerwehrtag/Jugendfeuerwehr Moorrege feiert Jubiläum

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Pinneberg (ots)

Am Samstag, den 25. Mai fand der Kreisjugendfeuerwehrtag in Moorrege statt. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Jugendfeuerwehr trafen sich ca. 25 Gruppen mit 400 Teilnehmern um verschiedene Spiele zu absolvieren und gegeneinander um den Pokal zu spielen. Neben dem feuerwehrtechnischem Wissen konnten die Jugendlichen auch die ihre Geschicklichkeit und Teamgeist unter Beweis stellen. So war als Spiel eine gekürzte Form des Bundeswettbewerbs der Jugendfeuerwehren aufgebaut, um die Jugendlichen an diesen Parcours heranzuführen und dafür zu begeistern. Besonders erfolgreich war die Jugendfeuerwehr aus Neuendeich, die sich gegen alle anderen Gruppen durchsetzen konnte. Unter die Gratulanten haben sich auch zahlreiche Politiker gemischt: Neben mehreren Gemeindevertretern und Kreistagsabgeordneten waren auch die Landtagsabgeordneten Barbara Ostmeier (CDU) und Beate Raudies (SPD), sowie der Europawahlkandidat Lars Kuhlmann (CDU) anwesend. Der Bundestagsabgeordnete Dr. von Abercron (CDU) überreichte dem 4. Und 5. Platz eine kleine Stärkung für die Heimfahrt.

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Jule Heppner

Telefon: 015231783000

E-Mail: Presse8@kfv-pinneberg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell