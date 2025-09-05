PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Öffentlichkeitsfahndung nach einer Vermissten - Löschung

Bad Segeberg (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten -Emma M.- vom 04.09.2025 (Donnerstag) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6111276 kann gelöscht werden.

Die Vermisste wurde heute (Freitag, 05.09.2025) im Rahmen einer Polizeikontrolle in Bad Schwartau angetroffen und anschließend in eine Klinik verbracht, um dort professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Wir bedanken uns bei allen Hinweisgebern sowie den Medienvertretern für die Unterstützung bei der öffentlichen Suche und bitten gleichzeitig um Löschung des zur Verfügung gestellten Bildmaterials.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

