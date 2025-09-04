PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Öffentlichkeitsfahndung nach einer Vermissten

Bad Segeberg (ots)

Seit dem 04.09.2025 (Donnerstag, 11.00 Uhr) wird die 27-jährige Emma M. aus dem Kreis Segeberg vermisst. Die Vermisste ist laut derzeitigen Erkenntnissen mit einem schwarzen Pkw-Ford Ka mit Segeberger Kennzeichen unterwegs und wurde zuletzt in der Segeberger Dorfstraße gesehen.

Eine Eigengefährdung der jungen Frau kann nicht ausgeschlossen werden. Mögliche Aufenthaltsorte sind ruhige Orte ohne Menschenansammlungen in und um Bad Segeberg.

Frau M. ist 172 cm groß und schlank. Sie trägt dunkelbraune schulterlange Haare und hat braune Augen

Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bisher ergebnislos. Hinweise zum Verbleib von Emma M. nimmt das Polizeirevier Bad Segeberg unter der Rufnummer 04551-884-3110, die 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

