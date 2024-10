Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt

Kaltenkirchen - Polizei berät in Sachen Taschen- und Trickdiebstahl

Bad Bramstedt - Kaltenkirchen (ots)

Am 10.10.2024 (Donnerstag) und am 11.10.2024 (Freitag) führen Beamte der Präventionsstelle Beratungen durch.

Am Donnerstag können sich Interessierte in Bad Bramstedt, Hamburger Straße 36 (Lebensmittelmarkt) und am Freitag in Kaltenkirchen, Hamburger Straße 53 (Lebensmittelmarkt) beraten lassen. Jeweils in der Zeit von 08.30 h - 13.00 Uhr kann man bei diesen Gelegenheiten wertvolle Tipps zur Vorbeugung der genannten Tatbegehungsweisen erhalten.

