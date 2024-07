Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Unbekannte Täter dringen in Reihenhaus ein - Stehlgut vorerst nicht bekannt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Zeit von Freitag, 12.07.2024, 15.00 Uhr und Samstag, 13.07.2024, 12.00 Uhr, ist es im Bültenweg zu einem Einbruch in ein Reihenhaus gekommen. Bisher konnte nicht abschließend festgestellt werden, ob etwas gestohlen wurde.

Im genannten Tatzeitraum drangen der oder die Täter gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten sämtliche Schränke im Erd- und Obergeschoss. Ob und gegebenenfalls was der oder die Täter entwendet haben, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die bei der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt werden. Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die im Tatzeitraum und in Tatortnähe verdächtige Feststellungen gemacht haben, können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

