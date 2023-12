POL-SE: Norderstedt - Jugendlicher wird Opfer eines Raubdelikts - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Bad Segeberg Die Staatsanwaltschaft Kiel und Kriminalpolizei in Norderstedt ermitteln nach dem Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses in der Prunstwiete in Henstedt-Ulzburg. Bereits am Dienstag (10.10.2023) ist es um 01:15 Uhr zu einem Feuer in einem leerstehenden ...

mehr