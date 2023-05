POL-SE: Elmshorn - Einbruch und Diebstahl aus Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht (21./22. Mai 2023) ist es in der Süderstraße in Kaltenkirchen zum Diebstahl eines weißen Mercedes S 500 gekommen. Unbekannte stahlen die Limousine mit Segeberger Kennzeichen zwischen 23:45 und 09:45 Uhr von einem Parkplatz in Höhe des Hofweges. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise zu ...

