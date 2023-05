Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (bei Hamburg) - Einbruch in Restaurant

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, den 02.05.2023, ist es in der Altonaer Chaussee in Schenefeld in Höhe des Parksees zum Einbruch in ein Restaurant gekommen.

Eine Videokamera zeichnete um 02:25 Uhr einen Unbekannten auf, der sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschaffte und Bargeld an sich nahm.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung und Identität des Unbekannten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell