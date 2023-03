Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Polizeirevier und Kriminalpolizeistelle unter neuer Führung

Bad Segeberg (ots)

Bereits am 01.01.2023 haben Stefan Büttner und Olaf Gorzolka am 01.11.2022 ihre Posten als neue Leiter des Polizeireviers bzw. der Kriminalpolizeistelle in Bad Segeberg angetreten - Zeit für ein erstes Resümee.

Stefan Büttner verschlägt es nach Jahren innerhalb der Polizeidirektion Lübeck, erstmalig dienstlich in den Kreis Segeberg.

Der vormalige Leiter des Polizeireviers Heiligenhafen freut sich auf eine neue Herausforderung am Standort Bad Segeberg.

"Da ich bereits langjährige Erfahrung in einem ländlich geprägten Polizeirevier sammeln durfte, ist mir neben der Erhöhung der polizeilichen Präsenz auch die Bürgernähe besonders wichtig", sagte der 57-jährige Vater von zwei Söhnen nach den ersten neun Wochen im neuen Revier. "Als einen ersten Schwerpunkt der Erhöhung der polizeilichen Präsenz habe ich die Bad Segeberger Innenstadt ausgemacht."

Der in Niendorf an der Ostsee wohnhafte Erste Polizeihauptkommissar treibt in seiner Freizeit Sport und schraubt leidenschaftlich gerne an Motorrädern.

Ein altbekanntes Gesicht ist hingegen der Erste Kriminalhauptkommissar Olaf Gorzolka, der bereits Ende der 90er Jahre unmittelbar nach seiner Ausbildung die Bad Segeberger Kriminalpolizei kennenlernen durfte.

Über das LKA und mehrere Stationen innerhalb der Kriminalinspektion Neumünster zog es den 56-Jährigen wieder nach Bad Segeberg.

Olaf Gorzolka ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

"Ich bin in Bad Segeberg sehr herzlich aufgenommen worden und habe mich schnell eingelebt. Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen Ermittlern und jungen, motivierten Kolleginnen und Kollegen, die sich mit viel Engagement dem täglichen Kriminalitätsgeschehen entgegenstellen.", lobte der neue Dienststellenleiter seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

