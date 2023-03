POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Bürogebäude mit angrenzender Halle - Polizei sucht Zeugen in Glashütte

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Donnerstag, den 09.03.2023, ist es im Pinneberger Fahltskamp zum Einbruchsversuch in eine Gaststätte gekommen. Unbekannte versuchten zwischen Mitternacht und dem späten Vormittag gewaltsam eine Tür zu öffnen, gelangten aber nicht in das Gebäude. Der Tatort liegt zwischen der Bahnhofstraße und "An der Berufsschule". Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und ...

