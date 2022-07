POL-SE: Leezen - Versuch der schweren Brandstiftung im Kirchenschiff - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag (19.07.2022) ist es in der Dorfstraße in Klein Nordende zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Beim Betreten der Wohnräume wurde um 02:22 Uhr ein akustischer Alarm ...

mehr