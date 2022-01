Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Einbruch in Fortbildungsakademie

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende haben Unbekannte bei einem Einbruch in die Fortbildungsakademie der Wirtschaft in der Straße Am Eiskeller mehrere Notebooks entwendet.

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen verschafften sich der oder die Täter Zugang zu dem Gebäude und stahlen die Notebooks.

Die Kriminalpolizei Elmshorn bittet unter 04121 8030 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell