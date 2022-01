Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch

Wedel - Einbrüche in Bäckerei und Pizza-Lieferdienst

Bad Segeberg (ots)

In der Wedeler Rolandstraße ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zum Einbruch in einen im Netto-Markt gelegenen Bäckerei-Laden gekommen.

Unbekannte drangen zwischen 22:00 und 04:55 Uhr in die Räumlichkeiten ein.

Ob und was die Täter entwendeten, ist bislang unklar.

Am frühen Mittwochmorgen verschafften sich Unbekannte zwischen 03:00 und 04:00 Uhr ebenfalls gewaltsam Zutritt zu einem Pizza-Lieferdienst in der Friedrichstraße in Tornesch.

Die Einbrecher stahlen einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell