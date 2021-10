Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Brand eines Unterstandes für Einkaufswagen an Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (09.10.2021) ist es um 18:10 Uhr in der Rathausallee zu einem Brand eines Sammeluntersandes für Einkaufswagen gekommen.

Näheres zum Brandgeschehen bzw. -bekämpfung ist der Pressemitteilung des Freiwilligen Feuerwehr Norderstedt unter folgendem Link unmittelbar zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/127885/5042535

Bei dem Eintreffen der Polizei brannte der Unterstand bereits in voller Ausdehnung.

Durch die Wärmeentwicklung zersprangen mehrere Scheiben des Supermarktes. Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben getätigt werden. Auch zur Brandursache liegen noch keine Hinweise vor.

Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht nun Personen, die am Samstag vor oder während der Löscharbeiten beim Supermarkt oder in Tatortnähe auffällige Personenbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise in Zusammenhang mit der Tat machen können.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Norderstedt unter der Rufnummer 040 - 52806 - 0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell