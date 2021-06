Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bokholt-Hanredder/Ellerhoop - Verkehrskontrolle der Polizei Barmstedt

Bad Segeberg (ots)

Beamte der Polizeistation Barmstedt haben gestern Abend bzw. in der vergangenen Nacht Verkehrskontrollen in Bokholt-Hanredder und Ellerhoop durchgeführt und in diesem Zusammenhang eine Trunkenheitsfahrt beendet.

Zwischen 18 und 21:30 Uhr kontrollierten die Polizisten in der Hauptstraße in Bokholt-Hanredder, anschließend in der Barmstedter Straße in Ellerhoop bis 01:30 Uhr.

Hierbei überprüften die Einsatzkräfte circa 70 Fahrzeuge bzw. deren Fahrerinnen und Fahrer.

Das Hauptaugenmerk lag auf einer möglichen Beeinflussung durch Alkohol, Drogen und Medikamente.

Hier blieb es bei nur einem Fall: Kurz nach Mitternacht fuhr ein 35-jähriger Pinneberger mit einem Suzuki aus Richtung Hemdingen kommend in die Kontrollstelle in Ellerhoop.

Die kontrollierende Beamtin nahm bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch wahr.

Ein Test ergab 1,5 Promille.

Die Polizisten nahmen den Pinneberger daraufhin mit zur Dienststelle und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, die durch eine Ärztin entnommen wurde.

Weiterhin beschlagnahmten die Beamten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

Dem 35-Jährigen droht ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Die Einsatzkräfte leiteten zudem elf Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund unterschiedlicher Verstöße ein und schrieben elf Kontrollberichte.

