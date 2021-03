Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt. Autofahrer im Vollrausch und ohne Führerschein unterwegs

Bad Segeberg (ots)

Ein offensichtlich sehr stark angetrunkener Mann hat am 26.02.2021, gegen 22:00 Uhr, bei einem Discounter in der Segeberger Chaussee (Norderstedt) Alkoholika eingekauft und ist sodann mit einem Pkw Peugeot 206 davongefahren.

Das Personal verständigte die Polizei, die das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung in der Straße Jägerlauf antreffen konnte. Der Fahrer ignorierte das Anhaltesignal in Verbindung mit dem Blaulicht und flüchtete in Richtung Glashütter Damm. Bei einem Einbiegemanöver in die Poppenbütteler Straße überholte das Polizeifahrzeug den Pkw und setzte sich schräg vor den Peugeot. Dabei kam es zu einem leichten Zusammenstoß und der flüchtende Fahrzeugführer konnte so gestoppt werden.

Die eingesetzten Beamten stellten bei dem 43jährigen Mann aus dem Kaltenkirchener Umland so starken Alkoholgenuss fest, dass eine Atemmessung nicht durchführbar war. Die Entnahme einer Blutprobe führte ein Arzt auf der Wache durch. Eine Blutalkoholkonzentration deutlich jenseits der 3-Promille-Marke steht zu erwarten.

Die anschließende Einweisung ins Polizeigewahrsam zur Ausnüchterung des Beschuldigten konnte nach ärztlicher Einschätzung wegen seiner extrem hohen Alkoholisierung nicht erfolgen. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen einer Hamburger Klinik zugeführt.

Da der Fahrer auch keinen Führerschein besitzt wird er sich nun wegen einer Vollrauschfahrt und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell