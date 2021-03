Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - VW T5 gestohlen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (27.02.2021) ist es in der Straße An der Trave zum besonders schweren Fall des Diebstahls eines Pkw gekommen, zu dem die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten Unbekannte zwischen 02:00 und 11:00 Uhr einen weißen VW T5 mit schwarzem Dach und Segeberger Kennzeichen.

An den Seiten befindet sich der Schriftzug "25-Jahre-Edition".

Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz im Bereich der Rantzaustraße geparkt.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Bad Segeberg bitten um sachdienliche Hinweise unter 04551 884-0.

