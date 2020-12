Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Boostedt - Ermittlungserfolg - 30jähriger Boostedter durch die Polizei vorläufig festgenommen

Am Dienstag (22.12.2020) ist es der Polizei in Boostedt gelungen, eine Reihe von Diebstählen und Fällen des besonders schweren Diebstahls in Boostedt aufzuklären, für die ein Boostedter verantwortlich ist.

Nach intensiven Ermittlungen konnte ein 30jähriger Boostedter vorläufig festgenommen und aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichtes Bad Segeberg in dem Psychiatrischen Krankenhaus Rickling vorgestellt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen steht der Mann im dringenden Tatverdacht seit Mitte Oktober für mehrere Eigentumsdelikte in Boostedt verantwortlich zu sein. Hierbei handelte es sich um Diebstähle aus Fahrzeugen, Fahrraddiebstähle und Diebstähle aus Schuppen.

Die Ermittlungen dazu dauern gegenwärtig noch an. Aufgrund der laufenden Ermittlungen werden keine weiteren Angaben gemacht.

