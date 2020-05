Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 2. Folgemeldung zu: Norderstedt - Frisch entbundener Säugling ausgesetzt

Elmshorn (ots)

In der Nacht zum 24.05.2020 hat die Polizei nach einem Hinweis aus dem Bekanntenkreis die Kindsmutter des am Vortage in Norderstedt, Cordt-Buck-Weg, ablegten Säuglings ermitteln und festnehmen können.

Bei der Mutter handelt sich um eine 26-jährige in Norderstedt lebende deutsche Staatsangehörige. Die Polizei nahm sie nach einer ärztlichen Untersuchung wegen Verdachts des versuchten Totschlages fest.

Derzeit laufen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kiel weitere Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat.

Der Zustand des Säuglings hat sich inzwischen weiter stabilisiert.

Weitere Auskünfte können zur Zeit nicht gegeben werden. O-Töne sind nicht vorgesehen.

