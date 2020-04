Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Nach Verkehrsunfall: Polizei sucht Verfasser eines Hinweiszettels

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, dem 25. April 2020, ist in Wedel ein geparktes Fahrzeug beschädigt worden. Hinter seinem Scheibenwischer fand der Halter einen handgeschriebenen Zettel, der bisher jedoch nicht zum Verfasser geführt hat.

Zwischen 13:45 Uhr und 15:15 Uhr parkte der Wedeler seinen roten Mazda in der Bahnhofstraße nahe der Einmündung zur Feldstraße. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine frische Beschädigung an der Fahrzeugfront fest sowie einen Zettel, der an der Windschutzscheibe befestigt war. Die Informationen auf dem Zettel haben bisher nicht dazu geführt, den Verfasser oder möglicherweise Unfallverursacher ausfindig zu machen.

Aus diesem Grunde hat die Polizei Wedel die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Hinweise zu dem Verfasser oder zu dem Verkehrsunfall selbst nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04103-50180 entgegen.

