Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: A 21

Negernbötel - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag, den 22. März 2020, ist es auf der A 21 bei Negernbötel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 27-jährige Autofahrerin hatte sich mehrfach überschlagen und kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Dem ersten Anschein nach war sie alkoholisiert.

Gegen 23 Uhr befuhr die 27-Jährige mit ihrem VW Golf die A 21 in Fahrtrichtung Norden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam sie in Höhe Negernbötel auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab, geriet neben der Fahrbahn in den Graben und überschlug sich daraufhin. Sie konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen, wurde jedoch mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Der Frau aus dem Segeberger Umland wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Warum sie von der Fahrbahn abkam, versuchen nun die Unfallermittler des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg zu klären.

