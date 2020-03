Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Einbruch in Imbiss

Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, den 19. März 2020, ist es in Pinneberg zu einem Einbruch in einen Imbiss gekommen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Zwischen 1 Uhr nachts und 7:15 Uhr am Morgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Imbiss im Bereich Bahnhofstraße/Rockvillestraße. Im Gebäude wurden zudem mehrere Spielautomaten aufgebrochen. Offenbar wurde nur Bargeld gestohlen. Die genaue Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest.

Das Aufbrechen der Automaten dürfte eine gewisse Geräuschkulisse verursacht haben. Möglicherweise ist dies jemandem aufgefallen. Die Kriminalpolizei Pinneberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 04101-2020 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell