Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Fahrenkrug - Zeugen nach Einbruch gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der Zeit vom 26.11.19 17 Uhr bis 27.11.19 1 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Eichkamp in Fahrenkrug. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit erbeuteten Uhren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die während des Tatzeitraumes verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101/2020 entgegen.

