POL-SE: Elmshorn - Streit zwischen Bus- und Autofahrer endet mit verletzter Person

Bad Segeberg (ots)

Zu einem Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern kam es am Freitag, den 22.11.2019, gegen 20:15 Uhr, in Elmshorn.

Zu besagter Zeit hielt ein 21-jähriger, in Hamburg gemeldeter Mann mit einem Audi A6 im Bereich einer Bushaltestelle in der Königstraße. Damit verhinderte er ein problemloses Heranfahren von Linienbussen an die Haltestelle, um Fahrgäste aufzunehmen.

Nachdem sich der Audi-Fahrer selbst von einem hupenden Linienbus nicht aus der Ruhe bringen ließ, versuchte dessen Fahrer, seinen Fahrgästen den Zustieg zu ermöglichen, indem er seinen Bus unmittelbar vor dem Audi zum Stehen brachte. Der Busfahrer gab der Polizei gegenüber an, dass der Audi-Fahrer sein Hupen zuvor lediglich mit dem Zeigen des Mittelfingers quittierte.

An der Haltestelle stehend, verließ der Busfahrer sein Fahrzeug, um den 21-Jährigen mit seinem Verhalten zu konfrontieren. Als sich der 44-jährige Elmshorner vor dem Audi befand, gab dessen Fahrer allerdings plötzlich Gas, um sich vom Ort des Geschehens zu entfernen.

Während der Busfahrer dem schwarzen Audi noch ausweichen konnte, wurde ein 40-jähriger Mann vom Fahrzeug erfasst. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu.

Nur der schnellen Reaktion aller anderen wartenden Fahrgäste ist es zu verdanken, dass es nicht mehr Verletzte gegeben hat.

Die Polizei konnte den Audi-Fahrer zirka eine Stunde nach dem Vorfall in Horst vorläufig festnehmen.

Nachdem seine Identität zweifelsfrei geklärt werden konnte, entließen die Beamten den Mann.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

