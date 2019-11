Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen und Ellerau

Polizei erbittet Hinweise nach diversen Sachbeschädigungen an Autos

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende kam es in Kaltenkirchen und Ellerau zu diversen Sachbeschädigungen an Autos unterschiedlicher Fabrikate. In Kaltenkirchen wurden in der Nacht von Samstag, den 23.11.19, auf Sonntag mindestens fünf Pkw beschädigt. Die Fahrzeuge standen in der Ortelsburger Straße, im Zeisigring und im Flottkamp. In Ellerau wurden mindestens sieben Pkw in der Nacht von Freitag, den 22.11.19, auf Samstag beschädigt. Die Autos waren in der Barmstedter Straße, im Dieckskamp, und in den Straßen "Am Dorfanger" und "Am Bahnhof" abgestellt. Der oder die Täter traten Außenspiegel ab, beschädigten die Scheiben bzw. traten Dellen in die Karosserie. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei Kaltenkirchen (04191-30880) und die Polizei Ellerau (04106-9769700) bitten zur Aufklärung der Taten um Hinweise.

