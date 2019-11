Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn, Koppeldamm

Polizei bittet um einen Zeugenaufruf nach einem Verkehrsunfall mit einem Kind

Bad Segeberg (ots)

Am 19.11.2019 um 16.55 Uhr ist es in Elmshorn in der Straße Koppeldamm zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kind aus Elmshorn leicht verletzt wurde.

Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen wurde ein 5-jähriges Mädchen an der Bushaltestelle gegenüber des dortigen Supermarktes von einer Radfahrerin, die den rechten Radweg des Koppeldamms in Richtung Zeppelinplatz befuhr, angefahren und leicht verletzt.

Anschließend flüchtete die Radfahrerin, ohne sich um weiteres zu kümmern, mit ihrem weißen E-Bike. Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben: ca. 70 Jahre mit grauen Haaren und Brille, ca. 165cm - 170cm groß, europäisches Erscheinungsbild, trug dunkle Kleidung und eine Mütze.

Die 5-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Polizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Radfahrerin und eventuelle Zeugen oder Personen, die Hinweise zur gesuchten Fahrerin oder zum Unfallfahrzeug machen können, sich unter 04121 - 8030 zu melden.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Christian Hesse

Telefon: 04551/884-2020

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell