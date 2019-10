Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbrecher in Bäckerei überrascht: Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht zu Dienstag, den 15.10.19, ist es in Norderstedt zum Einbruch in eine Bäckerei gekommen. Die Täter flüchteten, nachdem eine Mitarbeiterin sie auf frischer Tat ertappt hatte.

Gegen 01:45 Uhr erschien eine Mitarbeiterin an ihrer Arbeitsstelle, einer Bäckerei am Bahnhof Norderstedt-Mitte. Ihr fiel zu dieser Zeit auf, dass die Tür zum Laden offenstand. Während sich eine Person im Geschäft aufhielt und diverse Genussmittel zum Abtransport bereitgelegt hatte, stand eine andere Person vor dem Geschäft offenbar "Schmiere". Als die Täter die sie bemerkten, stieß einer von beiden die Frau zur Seite. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Moorbekpark.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Einer der Täter soll zirka 170 bis 175 cm groß gewesen sein und war mit einem weißen Pullover sowie einem schwarzen Rucksack bekleidet. Der Andere wird auf 165 bis 170 cm geschätzt, hatte eine schlanke Statur und war mit einem roten Pullover bekleidet.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 040-528060 entgegen.

