POL-SE: Sülfeld - Zusammenstoß zwischen VW Polo und Radfahrer

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 5.Oktober 2019 kam es in Sülfeld zu einem Unfall zwischen einem VW Polo und einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt.

Gegen 12 Uhr fuhr ein 30-jähriger Mann aus dem Kreis Segeberg mit seinem VW Polo auf der Straße Am alten Alsterkanal in Richtung Neuer Weg. Beim Abbiegen nach rechts stieß er mit dem Fahrradfahrer zusammen, der auf dem linksseitigen Gehweg des Neuen Weges in Richtung Borstel fuhr. Der 16-jährige Fahrradfahrer aus dem Kreis Segeberg wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus.

Polizeibeamte führten vor Ort Befragungen der Unfallbeteiligten und von Zeugen durch und nahmen den Unfall auf.

Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

