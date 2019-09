Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Zeugenaufruf nach Einbruchsversuch

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 28.09.19, ist es in Pinneberg zu einem Einbruchsversuch gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 21:17 Uhr ging die Alarmanlage an einem Einfamilienhaus in der Neuen Straße an. Ein Zeuge hatte zeitgleich beobachtet, wie eine Person in Richtung des Gartens davonlief. Die Person kann nicht näher beschrieben werden. Polizeibeamte stellten kurz darauf fest, dass offenbar versucht wurde, ein Fenster des Hauses aufzubrechen. Der Einbrecher konnte jedoch trotz eingeleiteter Großfahndung nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach möglichen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04101-2020 entgegen.

