Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Verkehrsunfall auf dem Asselner Hellweg: Angefahrener Radfahrer gesucht

Dortmund (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag (26. April) sucht die Polizei Dortmund nach einem beteiligten jungen Radfahrer.

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 54-jähriger Dortmunder gerade mit seinem Auto vom Asselner Hellweg nach links in die Straße Am Hagedorn abbiegen. Bei diesem Vorgang übersah er aus bislang ungeklärter Ursache einen Jungen, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg des Asselner Hellwegs in Richtung Osten unterwegs war. Der Junge prallte mit seinem Fahrrad gegen den Wagen des Dortmunders und stürzte.

Der 54-Jährige und weitere Zeugen kümmerten sich sofort um den Radfahrer, der aber angab unverletzt zu sein. Während die Zeugen sich gerade berieten, wie weiter vorzugehen sei, entfernte sich der Junge jedoch unbemerkt.

Es ist nicht auszuschließen, dass er bei dem Unfall doch verletzt wurde. Deshalb sucht die Polizei nun nach dem Radfahrer. Er soll zwischen zehn und zwölf Jahre alt gewesen sein. Weitere Zeugen bzw. die Familie des Jungen werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Dortmund-Asseln unter Tel. 0231/132-3721 zu melden.

