Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt, Harksheide, Ulzburger Straße / Folgemeldung: Einsatz wegen eines Feuers in Gebäude

Bad Segeberg (ots)

In Norderstedt brannte es heute in einem Mehrfamilienhaus in der Ulzburger Straße (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4380423). Das Feuer brach gegen 08:45 Uhr aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren schwarze Rauchwolken zu sehen, die aus dem Bereich des 2. Stocks kamen. Die Einsatzkräfte evakuierten das brandbetroffene Haus sowie die Nachbarhäuser. Der Bewohner der Brandwohnung verletzte sich bei Löschversuchen und musste mit Verbrennungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ulzburger Straße musste zwischen dem Langenharmer Weg und der Waldstraße bis etwa 12:30 Uhr voll gesperrt werden. Neben der Brandwohnung sind drei weitere Wohnungen derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

