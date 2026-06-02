Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz

LfBK RLP: Katastrophenschutzübung am Kernkraftwerk Cattenom

LfBK Rheinland-Pfalz beteiligt sich an länderübergreifender Übung

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 4. Juni 2026, und Freitag, 5. Juni 2026, führt die Präfektur des französischen Département Moselle eine Katastrophenschutzübung am Kernkraftwerk Cattenom durch.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Warnsignale am ersten Übungstag auch in grenznahen Teilen von Rheinland-Pfalz wahrgenommen werden, informiert das LfBK die Bevölkerung vorsorglich im Vorfeld. Mögliche Sirenensignale oder andere Warnmaßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Übung. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr; es handelt sich ausschließlich um eine Übung.

Das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz beteiligt sich am ersten Übungstag mit seinem Lagezentrum und einer Koordinierungsstelle. Dabei werden die internen und grenzüberschreitenden Krisen und Kommunikationsstrukturen getestet. Auf französischer Seite werden am 4. Juni 2026 unter anderem das Centre Opérationnel Départemental, kurz COD, besetzt sowie die Warnung der Bevölkerung über FR-ALERT und Sirenen geübt. Der zweite Übungstag findet Frankreich-intern in Form von Workshops statt.

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