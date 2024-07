Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: Überlandhilfe bei Großbrand in Konstanz

Allensbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es am 25.07.2024 zu einem Brand in der Konstanzer Altstadt.

Um 02:51 Uhr wurde die Abteilung Allensbach zur Unterstützung mit zwei Löschfahrzeugen und Atemschutzträgern alarmiert.

Die Allensbacher Einsatzkräfte unterstützen bei der Brandbekämpfung in den brennenden Gebäuden über mehrere Stunden. Ebenfalls wurde zusätzlich die Drehleiter mit Personal zur Gebietsabdeckung der Gemeinden Allensbach, Reichenau und Konstanz besetzt.

Gegen 7 Uhr konnten die Löschfahrzeuge und die Atemschutzträger aus dem Einsatz herausgelöst werden. Die Drehleiter wurde gegen 11 Uhr aus dem Einsatz entlassen.

