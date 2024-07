FW Allensbach: B1 PKW Brand

Allensbach (ots) - Aufgrund des starken Regenfalls, war auch die Feuerwehr Allensbach bei diversen Einsätzen gefordert. Die Einsatzstelle der Abteilung Allensbach befanden sich dabei in der Straße "Im Reihental", in der Kaltbrunnerstraße sowie in der Von-Steinbeis-Straße. In den entsprechenden Gebäuden wurden jeweils die Keller von Wasser befreit. Die Abteilung Hegne hatte eine Einsatzstelle in der Straße "Zum ...

mehr