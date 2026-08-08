Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: PKW brennt mitten auf Acker - Umfangreiche Suchmaßnahmen nach möglichen Insassen

Heide (ots)

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Schierbrok-Schönemoor der Gemeinde Ganderkesee um 21:15 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt konnten die ersten Einsatzkräfte eine deutlich sichtbare, starke Rauchentwicklung wahrnehmen. Aufgrund des Ausmaßes wurde umgehend die in der Nähe befindliche Berufsfeuerwehr Delmenhorst zur Unterstützung nachalarmiert. Der genaue Einsatzort war zunächst nicht bekannt, konnte jedoch im Bereich der Ochsenheide vermutet werden.

Beim Annähern an die Einsatzstelle wurden die Einsatzkräfte durch aufmerksame Landwirte eingewiesen. Vor Ort fanden sie einen in voller Ausdehnung brennenden PKW vor. Besonders ungewöhnlich war die Lage des Fahrzeugs: Der PKW befand sich mehrere Kilometer abseits einer befestigten Straße auf einer Grasfläche in einem Graben mitten auf einem Acker.

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Fahrzeug befanden, wurde dies unverzüglich überprüft. Glücklicherweise konnte im weiteren Einsatzverlauf Entwarnung gegeben werden - im Fahrzeug befanden sich keine Personen.

Aufgrund von Zeugenaussagen blieb jedoch zunächst unklar, wie viele Personen sich zuvor in dem Fahrzeug aufgehalten hatten und ob sich möglicherweise verletzte Personen im Nahbereich der Einsatzstelle befanden. Aus diesem Grund leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Hierzu wurden unter anderem Spürhunde der Polizei sowie die Drohneneinheit des Fachzuges Information und Kommunikation der Kreisfeuerwehr Oldenburg alarmiert.

Während die Feuerwehr den brennenden PKW unter Atemschutz ablöschte, wurden parallel die Suchmaßnahmen vorbereitet. Um die Zeit bis zum Eintreffen der Drohneneinheit der Kreisfeuerwehr zu überbrücken, stellte ein örtlicher Jagdverein kurzfristig eine Drohne zur Verfügung. Durch diese schnelle und unkomplizierte Zusammenarbeit konnte frühzeitig ein Überblick aus der Luft gewonnen werden, wodurch wertvolle Erkenntnisse für die weitere Suche gesammelt werden konnten.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Suche durch die Drohne der Kreisfeuerwehr fortgesetzt. Trotz der umfangreichen Maßnahmen konnten keine weiteren Personen im Nahbereich des Fahrzeugs festgestellt werden.

Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen übernahm die Polizei die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Brandes sowie zu den Hintergründen des Vorfalls.

(Bildmaterial: Es waren freie Reporter vor Ort)

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