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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Vermisste 13 und 15-jährige Mädchen

POL-GI: Wetteraukreis: Vermisste 13 und 15-jährige Mädchen
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Gießen (ots)

Nidda: Seit Donnerstag, 30.04.2026, 9 Uhr, werden die 13-jährigen Zwillinge Jana-Marie und Lena-Sophie Belzer sowie die 15-jährige Julia Nowak aus Nidda vermisst. Die Drei sind mutmaßlich zusammen unterwegs. Julia ist ca. 175 cm groß, schlank und hat blonde, schulterlange Haare. Zur aktuellen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Lena-Sophie ist 168 cm groß, schlank, hat dunkelblonde, lange Haare sowie eine Brille (dunkles Brillengestell). Wie auch bei ihrer Zwillingsschwester ist bei Jana-Marie nichts zur Bekleidung bekannt. Sie misst ebenfalls 168 cm, ist schlank und hat dunkelblonde lange Haare. Auch sie ist Brillenträgerin, jedoch ist ihr Brillengestell goldfarben. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der drei Vermissten machen? Wer hat die drei seit den Morgenstunden des Donnerstag (30.04.2026) gesehen? Hinwiese nimmt die Polizeistation Büdingen (Tel: 06042-96480) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

   L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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