Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg: 15-jähriger Johannes Bast aus Marburg vermisst

  • Bild-Infos
  • Download

Gießen (ots)

Seit Sonntag, 28.09.2025 gg 11.55 Uhr ist der 15-jährige Johannes Bast aus der Kinder-und Jugendpsychiatrie Marburg abgängig. Johannes B. ist ca. 180 cm groß, schlank und hat braune Haare. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Trainingsjacke, grauen Jogginghosen sowie Nike-Sneaker. Möglicherweise ist Johannes B. im Raum Marburg oder Kirchhain unterwegs. Wer hat Johannes B gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistatioin Marburg unter der Tel.: 06421/406-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

   C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

