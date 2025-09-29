Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg: 15-jähriger Johannes Bast aus Marburg vermisst

Gießen (ots)

Seit Sonntag, 28.09.2025 gg 11.55 Uhr ist der 15-jährige Johannes Bast aus der Kinder-und Jugendpsychiatrie Marburg abgängig. Johannes B. ist ca. 180 cm groß, schlank und hat braune Haare. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Trainingsjacke, grauen Jogginghosen sowie Nike-Sneaker. Möglicherweise ist Johannes B. im Raum Marburg oder Kirchhain unterwegs. Wer hat Johannes B gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistatioin Marburg unter der Tel.: 06421/406-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

