Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall

Gießen (ots)

Am Samstag, dem 23.05.2020, kam es um 02.08 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Wetzlar. Ein 21 jähriger Italiener aus Aßlar fuhr mit seinem PKW die Haarbachstraße aus Richtung Hauserstorstraße kommend in Richtung Philosophenweg. In Höhe der Hausnummer 6 bemerkte er eine auf der Fahrbahn liegende Person. Trotz eines Ausweichmanövers wurde die 27 jährige Frau aus Wetzlar vom PKW überrollt. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Bei dem Unfallfahrer wurden keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum festgestellt. Die Verstorbene ist nach ersten Ermittlungen auf die Fahrbahn gestürzt. Die zuständige Staatsanwaltschaft bestellte zur Aufklärung der Unfallursache einen Gutachter.

Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizeistation Wetzlar (06441/918-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

E. Broers

Polizeipräsidium Mittelhessen

Führungs- und Lagedienst

Ferniestraße 8

35394 Gießen



Telefon: 0641/7006-3381



E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei

Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell