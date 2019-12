Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person auf der A5 Anschlussstelle Fernwald

Gießen (ots)

Die beiden Sattelzugmaschinen befuhren den rechten Fahrstreifen der A 5 aus Richtung Kassel kommend in Richtung Frankfurt. Der vorausfahrenden Lkw bremste aus noch nicht genau geklärter Ursache das Fahrzeug fast bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende Lkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Lkw auf. Hierbei wurde der auffahrende Lkw-Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Die Autobahn war bis in die Morgenstunden gesperrt. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Lkw. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Führungs- und Lagedienst

Ferniestraße 8

35394 Gießen



Telefon: 0641/7006-3381



E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei

Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell