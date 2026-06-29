Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Hitze- und Unwetterlage am Wochenende fordert ILS Nürnberg

Nürnberg (ots)

Die Integrierte Leitstelle Nürnberg disponierte im Zeitraum von 26.06.2026 07:00 Uhr bis 29.06.2026 07:00 Uhr insgesamt 2.764 Einsätze. Davon entfielen 2.293 Einsätze auf den Rettungsdienst sowie 471 Einsätze auf die Feuerwehr. Im Schnitt mussten pro Tag ca. 1300 Anrufe in der Leitstelle abgearbeitet werden.

Zu den häufigsten Einsatzanlässen zählten Kreislaufbeschwerden, Dehydratation, Kollaps-Ereignisse sowie akute internistische Notfälle im Zusammenhang mit der hohen Wärmebelastung. Im Verlauf der Unwetterlage kamen zudem Einsätze aufgrund von umgestürzten Bäumen, losen Ästen, Wassereintritten, kleineren Überflutungen sowie Gefahren durch herabfallende oder umherfliegende Gegenstände hinzu.

Besonders herausfordernd war die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Einsatzlagen: Während hitzebedingte Notfälle weiterhin eine hohe Belastung für den Rettungsdienst darstellten, mussten parallel zahlreiche unwetterbedingte Brände und Hilfeleistungen koordiniert werden. Die Integrierte Leitstelle Nürnberg arbeitete hierzu eng mit den Feuerwehren, dem Rettungsdienst sowie weiteren beteiligten Stellen zusammen. Mit leistungsfähigen Sanitätsdiensten bei den Großveranstaltungen am Flughafen Nürnberg (Super Sommer Sause) sowie im Max-Morlock-Stadion (Konzert der Band Böhse Onkelz) konnten Patientinnen und Patienten vor Ort behandelt werden, so dass angesichts der hohen Menschenmengen nur wenige Transporte in Nürnberger Kliniken nötig waren.

Besonders hervorzuheben sind mehrere, zum Teil parallele Großbrände im Stadtgebiet Nürnberg, in der Marktgemeinde Feucht sowie in Eckental-Forth, die eine Höchstleistung bei der Einsatzsteuerung und den Einsatzkräften abforderten. So bekämpften Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg einen schweren Wohnungsbrand, der auch den Dachstuhl in Mitleidenschaft zog, in der Innenstadt von Nürnberg. Glücklicherweise wurden hier keine Personen verletzt. Lediglich zwei Katzen mussten gerettet und mit einer Rauchgasvergiftung an eine Tierklinik übergeben werden.

In Feucht unterstützte die Berufsfeuerwehr mit einem Feuerwehrkran und mehreren Einsatzkräften die dortigen Einsatzkräfte im Bereich des Freibades. Der dort entstandene große Flächenbrand griff auch auf eine angrenzende Tennishalle über. Um die Arbeiten am Dach und an der Fassade zu unterstützen, arbeiteten die Feuerwehrmänner- und Frauen von einem am Feuerwehrkran befestigten Arbeitskorb. Diese kräftezehrenden Arbeiten wurden Hand in Hand von der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr Nürnberg durchgeführt. In Eckental-Forth gerieten mehrere Reihenhäuser und Garagen in Brand. Zudem gerieten an verschiedenen Orten Wiesen, Felder und Wälder in Brand, die viele Einsatzkräfte beschäftigten.

Die Einsatzlage verschärfte sich mit den am Sonntag plötzlich aufziehenden Unwettern. Der Schwerpunkt war im Stadtgebiet Nürnberg und im Bereich Herzogenaurach zu verzeichnen. Im Stadtgebiet Nürnberg waren alle Wachen der Berufsfeuerwehr und zahlreiche Freiwillige Feuerwehren im Einsatz, um die vielen Einsatzstellen abzuarbeiten. In einer überfluteten Unterführung im Bereich des Leipziger Platzes blieb ein PKW im Wasser stecken. Zwei Personen mussten von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der DLRG/Wasserwacht aus dem Wasser gerettet werden. Zum Glück waren diese nur durchnässt und geschockt, so dass sie vom Rettungsdienst lediglich gesichtet und anschließend nach Hause entlassen werden konnten.

Die Personalstärke der Integrierten Leitstelle musste immer wieder durch zusätzliches Personal verstärkt werden. Durch die frühzeitige Lagebeobachtung, die Bewertung der Warnmeldungen und die kontinuierliche Koordination konnten Feuerwehr, Rettungsdienst und weitere Einsatzkräfte lageangepasst alarmiert und geführt werden. (MG/TB)

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