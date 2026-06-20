Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Mehrere Brände innerhalb kurzer Zeit - Feuerwehr Nürnberg parallel im Einsatz

Nürnberg (ots)

Mehrere Brände haben die Feuerwehr Nürnberg am heutigen Tag innerhalb kurzer Zeit an unterschiedlichen Einsatzstellen im Stadtgebiet gefordert. Während die Einsatzkräfte noch einen Wohnungsbrand im Nürnberger Osten bekämpften, wurde eine Rauchentwicklung aus einem PKW auf der A73 gemeldet. Während die Einheiten noch gebunden waren wurde ein weiterer Brand in einem Keller, im Ortsteil Reichelsdorf alarmiert.

Um 15:08 Uhr ging die Meldung über einen Wohnungsbrand in der Georg-Strobel-Straße bei der Integrierten Leitstelle ein. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen Flammen aus einem Fenster eines Schlafzimmers. Aufgrund der Lage erhöhten die ersteintreffenden Einheiten umgehend die Alarmstufe und ließ weitere Kräfte nachalarmieren. Der Treppenraum des Mehrfamilienhauses war bereits stark verraucht. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Kontrolle des Gebäudes vor. Das Feuer konnte auf das betroffene Zimmer begrenzt werden. Wegen der erheblichen Hitzeentwicklung mussten Einrichtungsgegenstände aus dem Schlafzimmer ins Freie gebracht werden, um versteckte Glutnester abzulöschen und ein Wiederaufflammen auszuschließen. Eine Katze wurde von den Einsatzkräften aus der Wohnung gerettet und an ihre Besitzerin übergeben. Noch während die Maßnahmen in der Georg-Strobel-Straße liefen, erreichte die Leitstelle die Meldung über eine Rauchentwicklung aus einem PKW auf der A 73. Kurz darauf wurde ein Kellerbrand in der Georg-Stefan-Straße gemeldet. Umgehend wurden weitere Kräfte zur nun dritten Einsatzstelle entsandt. Dort brannte es im Kellerbereich eines Wohngebäudes. Die Feuerwehr leitete die Brandbekämpfung unter Atemschutz ein und kontrollierte das Gebäude auf eine Rauchausbreitung. Durch das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr, mit Unterstützung mehrerer Freiwilliger Feuerwehren Nürnbergs, konnten beide Zimmerbrände zügig unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens ermittelt die Polizei.[FW/PS]

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