Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Wohnungsbrand in der Sebalder Altstadt

Nürnberg (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Nürnberg zu einem entwickelten Wohnungsbrand in der östlichen Sebalder Altstadt gerufen. Der Brand hatte sich bereits auf die komplette Wohnung ausgebreitet. Durch schnelles Eingreifen konnten zwei Katzen aus der Brandwohnung gerettet werden und ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl und die benachbarten Wohnungen verhindert werden.

Gegen 15:15 Uhr wurden die Feuerwachen 3 und 2 in die Straße Spitzenberg in der östlichen Altstadt alarmiert. Nachbarn hatten zunächst das Piepsen eines Rachwarnmelders gehört und kurz danach Rauch aus dem Fenster einer Wohnung im dritten Obergeschoss wahrgenommen. Als bereits auf der Anfahrt massiver Brandrauch über der gemeldeten Adresse sichtbar war, alarmierte der erste Zugführer der Berufsfeuerwehr direkt einen zweiten Löschzug nach. Sein Verdacht bestätigte sich beim Eintreffen: Im dritten Obergeschoss brannte eine Wohnung in voller Ausdehnung, die Nachbarwohnung begann zu verrauchen und das Feuer drohte auf den Dachstuhl überzugreifen. Personen befanden sich zum Glück nicht mehr in der Wohnung. Durch die schnelle Vornahme mehrerer Löschrohre im Innenangriff und von außen konnte das Feuer trotz der erheblichen Hitze in der Brandwohnung schnell abgelöscht werden. Zur Unterstützung der eingesetzten Berufsfeuerwehreinheiten wurden Freiwillige Feuerwehren zur Ablösung alarmiert, um die Belastung für alle Einsatzkräfte bei Außentemperaturen um die 40 Grad Celsius erträglich zu halten. Nach intensiver Suche konnten auch die zwei Katzen der Bewohner gefunden, gerettet und an ihre Besitzer übergeben werden. Da die Wasserversorgung und die elektrische Installation im Gebäude durch den Brand beschädigt wurde, musste durch die N-Ergie das halbe Gebäude außer Betrieb genommen werden. Die Berufsfeuerwehr führte aufgrund der Intensität des Brandes in den kommenden Stunden noch mehrere Nachkontrollen durch.

Im Einsatz waren rund 40 Einsatzbeamte der Berufsfeuerwehr, rund 20 Feuerwehrdienstleistende der Freiwilligen Feuerwehren Buchenbühl und Boxdorf, zwei Rettungswägen, Notarzt und der Einsatzleiter des Rettungsdienstes, sowie mehrere Polizeistreifen. Der Schadensumfang und die Brandursache sind derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. [TS/FW]

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