POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (08.10.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 41-jährigen Autofahrer und einer 20-jährigen Autofahrerin in der Rosenaustraße. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 13.00 Uhr war der 41-jährige Kia-Fahrer mit seinem Anhänger in nördliche Fahrtrichtung unterwegs. Hierbei löste sich der Anhänger vom Kia und kollidierte mit dem Opel der ...

