POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Dienstag (08.10.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 23-jährigen Autofahrer und einem achtjährigen Fußgänger in der Prälat-Bigelmair-Straße. Gegen 18.45 Uhr war der 23-Jährige in nördliche Richtung unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt lief der Achtjährige offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß und der Achtjährige wurde leicht ...

