POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Dienstag (21.05.2024) entwendete eine 44-jährige Frau mehrere Gegenstände aus einem Drogeriemarkt in der Hochzoller Straße. Die Täterin entnahm Diebesgut im Wert von etwa 270 Euro aus den Regalen und versteckte sie in ihren mitgeführten Taschen. Dies konnte durch einen Mitarbeiter beobachtet werden. Die Polizei wurde hinzugerufen. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt ...

