POL Schwaben Nord: Reifen zerstochen

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Dienstagmorgen (21.05.2024) entwendeten zwei bislang unbekannte Täter einen Geldbeutel in einer Bäckerei in der Meraner Straße. Gegen 09.00 Uhr griffen die beiden Unbekannten in die Handtasche einer 73-Jährigen und entwendeten den darin befindlichen Geldbeutel. Anschließend flüchteten die Täter in einem weißen Fiat. Einer der beiden unbekannten Täter wird wie folgt ...

