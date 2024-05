POL Schwaben Nord: Diebstahl aus einem Supermarkt

Augsburg (ots) - Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (10.05.2024), 15.40 Uhr bis Montag (13.05.2024), 07.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen VW ID am Bauernfeld. Ein 51-jähriger Mann parkte seinen VW am Freitag am Bauernfeld. Als er am Montag zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er, dass die Windschutzscheibe gesprungen war. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die ...

